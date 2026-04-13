أكبر أزمة تواجه الهلال السعودي حاليا و تحذير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 02:19 مساءً - أكد المستشار الطبي راكان الوابل أن نادي الهلال يواجه أزمة حقيقية تتمثل في سلسلة من الإصابات العضلية القوية التي ضربت صفوف الفريق مؤخرًا موضحاً أن ما يعاني منه لاعبو الهلال يتجاوز مجرد الكدمات البسيطة التي تم تداولها، مشدداً على أن هذه الإصابات العضلية العميقة تحتاج إلى برامج استشفاء دقيقة لضمان عودة العناصر الأساسية دون انتكاسات طبية.

ضغط المباريات يهدد الجاهزية البدنية للاعبي نادي الهلال

أشار راكان الوابل إلى أن تكرار هذه النوعية من الإصابات بين لاعبي نادي الهلال يعد مؤشراً واضحاً على تعرضهم لضغط بدني هائل يفوق قدرة العضلات على التحمل.

وطالب الوابل إدارة الهلال والجهاز الفني بضرورة إعادة النظر في البرنامج البدني المتبع، وتقييم الجدول التنافسي المزدحم للفريق الأزرق لتفادي استنزاف الطاقة البدنية للاعبين في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

نصائح طبية لنادي الهلال بتحديد الأولويات لتفادي الانهيار البدني

شدد المستشار الطبي راكان الوابل على أهمية تركيز نادي الهلال على بطولة واحدة خلال الفترة الحالية، معتبراً أن تشتيت مجهود اللاعبين في عدة جبهات قد يؤدي إلى خسارة المزيد من الركائز الأساسية وحذر من أن استمرار الإجهاد الحالي قد يقود الفريق إلى حالة من "الانهيار" الفني والبدني، مما يحتم على الإدارة الفنية للهلال اتخاذ قرارات جريئة لتقليل الأعباء البدنية والحفاظ على سلامة اللاعبين.