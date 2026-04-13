روسيا تُسقط 33 مسيّرة أوكرانية

روسيا تُسقط 33 مسيّرة أوكرانيةأعلنت روسيا اليوم أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 33 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مقاطعات روسية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن العملية جرت بين منتصف ليل 12 أبريل وحتى الساعة السابعة صباحًا من 13 أبريل بتوقيت موسكو.

وأشارت إلى أن الطائرات المسيّرة جرى تدميرها فوق مناطق بيلغورود وكورسك وروستوف وبريانسك وسمولينسك، إضافة إلى شبه جزيرة القرم.