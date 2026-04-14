أكرم القصاص: محادثات واشنطن وطهران مفاوضات انعدام الثقة وتوقع الفشل وارد في المراحل الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 11:32 مساءً - أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أن الجولات الحالية من المحادثات بين واشنطن وطهران يمكن وصفها بـ "مفاوضات انعدام الثقة"، موضحا أن أي تفاوض ناجح يتطلب بناء جسور الثقة أولاً، إلا أن الطرفين بدآ من نقطة الصدام، مما جعل توقع الفشل أو التعثر أمراً وارداً في المراحل الأولى.

تراجع لغة التهديد العسكري

وأشار أكرم القصاص في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك تراجعاً ملحوظاً في لغة التهديد "المغرورة" من كلا الجانبين؛ فبعد الحديث عن حصار مضيق هرمز والاشتباكات العسكرية، يبدو أن هناك رغبة متبادلة في تجنب المواجهة المباشرة.

وأضاف أكرم القصاص أن ظهور الرئيس الإيراني يعكس تحركاً سياسياً يختلف عن الخطاب العسكري للحرس الثوري، مما يشير إلى محاولة لفتح مسارات دبلوماسية بدلاً من التصعيد الميداني.

الضغوط الاقتصادية والوساطة الدولية

وفيما يخص الداخل الإيراني، لفت أكرم القصاص إلى أن حجم الخسائر الضخمة التي تكبدتها إيران، والتي قُدرت بمليارات الدولارات، تضغط بقوة على صانع القرار للقبول بالتنازلات، كما أشار إلى دور الضغوط الدولية والإقليمية، متمثلة في اتصالات الرئيس الفرنسي "ماكرون" وتحركات رئيسة وزراء إيطاليا "جورجيا ميلوني"، بالإضافة إلى ميل "دونالد ترامب" لإجراء المفاوضات في إسلام آباد، مع احتمالية انتقالها لاحقاً إلى أوروبا.

مستقبل الدور الإقليمي والوكلاء

واختتم أكرم القصاص حديثه بالإشارة إلى أن الوضع في لبنان وحزب الله، وكذلك الحوثيين، يمثل جزءاً معقداً من الحسابات الإيرانية، مؤكدا أن استمرار الحرب واستنزاف الموارد قد يدفع طهران في نهاية المطاف نحو "نقطة التقارب" والحلول السياسية الشاملة، خاصة مع تزايد الضغوط الداخلية والحاجة الملحة لرفع الحصار وتجميد الأرصدة.