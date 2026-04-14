بيان أمريكي لبناني إسرائيلي: مفاوضات واشنطن قد تفتح باب إعادة إعمار لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 11:32 مساءً - كشف بيان مشترك بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل عن انعقاد أول اجتماع رفيع المستوى بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي منذ عام 1993، في خطوة تعكس تحركًا دبلوماسيًا غير مسبوق لإعادة ضبط مسار التهدئة.

واشنطن تتمسك بإدارة مسار التهدئة

وأكدت واشنطن في البيان أن أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يتم تحت رعايتها، وليس عبر مسارات منفصلة، في إشارة إلى رغبتها في احتكار إدارة الملف وضمان توجيهه سياسيًا وأمنيًا.

إعادة إعمار لبنان على طاولة المفاوضات

وأشار البيان إلى أن المفاوضات الجارية قد تمهد الطريق أمام تقديم مساعدات دولية لإعادة إعمار لبنان، ما يربط بين المسار السياسي والبعد الاقتصادي والإنساني للأزمة.

مسار دبلوماسي يتقاطع مع الواقع الميداني

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات على الأرض، ما يعكس محاولة لخلق توازن بين التصعيد العسكري والجهود السياسية، مع فتح نافذة محتملة لتحسين الأوضاع داخل لبنان.