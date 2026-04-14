بعد 4 دقائق .. لامين يامال يفتتح التسجيل لبرشلونة في مرمي أتلتيكو مدريد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 11:32 مساءً - سجل فريق برشلونة هدفًا مبكرًا في شباك مضيفه أتلتيكو مدريد، خلال الدقائق الأولى من المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب ميتروبوليتانو، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف عن طريق النجم الشاب لامين يامال في الدقيقة الرابعة، ليشعل أجواء اللقاء مبكرًا، وتصبح النتيجة 2-1 لصالح أتلتيكو مدريد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتأتي المواجهة وسط أفضلية نسبية لصالح أتلتيكو مدريد، بعد فوزه في لقاء الذهاب بهدفين دون رد على ملعب كامب نو، ما يمنحه أفضلية قبل مباراة الإياب الحاسمة على ملعبه ووسط جماهيره.

تشكيل برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: جارسيا.

خط الدفاع: كانسيلو – مارتن – إيريك – كوندي.

خط الوسط: جافي – فيرمين – بيدري.

خط الهجوم: داني أولمو – فيران توريس – لامين يامال.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

حراسة المرمى: موسو.

خط الدفاع: روجيري – لينجليه – مولينا – لو نورماند.

خط الوسط: كوكي – ماركوس يورينتي – جوليانو.

خط الهجوم: جريزمان – جوليان ألفاريز – لوكمان.

ويعتمد دييجو سيميوني على قوة فريقه على ملعبه التاريخي ميتروبوليتانو، في حين يسعى برشلونة بقيادة هانزي فليك إلى تحقيق عودة تاريخية رغم الغيابات المؤثرة، وعلى رأسها إيقاف باو كوبارسي.

ومن المنتظر أن يدير اللقاء الحكم الفرنسي كليمنت توربين، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة قد تحدد هوية المتأهل إلى نصف نهائي البطولة