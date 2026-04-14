سفير السودان بالقاهرة: مصر توفر البيئة المناسبة لاتمام امتحانات الشهادة السودانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 11:32 مساءً - أكد السفير الفريق أول، عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم للسودان لدى جامعة الدول العربية، أن الجهات المصرية المختصة تقدم اهتمام كبير وتوفر البيئة الملائمة لسير امتحانات الشهادة السودانية، مؤكدا أن أن اللجنة العليا لامتحانات الشهادة السودانية تباشر أعمالها بصورة متميزة ومنظمة، وتحظى بمتابعة واهتمام كبيرين من الجهات المختصة بجمهورية مصر العربية، بما أسهم في توفير البيئة الملائمة لسير الامتحانات.

وأعرب عن بالغ شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً، على ما قدمته من دعمٍ كريم وتسهيلاتٍ كبيرة أسهمت في إنجاح امتحانات الشهادة السودانية، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

ووجه في بيان اليوم الثلاثاء رسالة للأسر الطلاب، دعا فيها إلى أهمية عدم مرافقة الطلاب إلى مراكز الامتحانات، بما يسهم في تحقيق الانسياب والتنظيم يهيئ الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات بكل يُسر.

وفي ذات السياق، أوضح المستشار الثقافي بالسفارة د. عاصم أحمد حسن أن اللجنة تعمل على تنفيذ امتحانات الشهادة السودانية بمختلف مساراتها، بما في ذلك التعليم الأكاديمي والفني، وفق ترتيبات متكاملة تغطي كافة الأقسام.

وأشار إلى أن اليوم الأول للامتحانات شهد انطلاقة طبيعية وسلسة، عكست مستوى الجاهزية العالية والتنسيق المحكم بين الجهات المعنية.

وأكد المستشار الثقافي أهمية التعليم الفني باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق النهضة والتنمية الصناعية، ودعامة رئيسية لمواكبة متطلبات سوق العمل في مختلف المجالات.