كاميرات المراقبة تكذب سائحاً ادعى التحرش به من قبل أفراد الشرطة.. والداخلية تتخذ الإجراءات القانونية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 04:27 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن منشور منسوب لأحد السائحين "يحمل جنسية إحدى الدول" بمواقع التواصل الإجتماعى ادعى خلاله تعرضه للتحرش الجسدى من قِبل 3 أفراد شرطة خلال تواجده بأحد المنافذ بمحافظة جنوب سيناء.

وأكد مصدر أمنى أنه بالفحص والإطلاع على منظومة الكاميرات داخل المنفذ تبين عدم تعرض أى من أفراد الشرطة أو العاملين بالمنفذ للمذكور ، حيث تم معاملته فى الإطار الطبيعى ودون أية تجاوزات.

وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الإدعاءات.