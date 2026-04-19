الرئيس السيسى: مصر تنفذ خطة متكاملة لتحديث منظومة الطيران المدنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 03:38 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، خوان كارلوس سالازار، سكرتير عام منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وذلك بحضور الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، ومحمد رحمة المدير الاقليمي للمنظمة بالشرق الأوسط.

وصرّح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى رحّب بالسكرتير العام، معربًا عن تقدير مصر للدور الحيوي الذي تضطلع به المنظمة باعتبارها المرجعية الدولية المسؤولة عن تنظيم قطاع الطيران المدني عالميًا، وضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية. كما أشاد الرئيس بالتعاون القائم بين مصر والمنظمة، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، خاصة في ضوء استضافة القاهرة للمكتب الإقليمي للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد خلال اللقاء على حرص مصر على تطوير قطاع الطيران المدني، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية المرتبطة مباشرة بالتنمية الاقتصادية الشاملة، ولدوره المحوري في دعم حركة التجارة والسياحة والاستثمار، وتعزيز الربط بين الأسواق والدول.

وأكد الرئيس، في هذا السياق، أن مصر تنفذ خطة متكاملة لتحديث منظومة الطيران المدني، تشمل تطوير البنية التحتية، والارتقاء بجودة الخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرات الفنية والبشرية، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.