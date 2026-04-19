وزير الشباب والرياضة ومحافظ الدقهلية يقومان بجولة تفقدية بنادي جزيرة الورد ويلتقيان عدد من نواب المحافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 03:38 مساءً -

قام وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، ومحافظ الدقهلية، اللواء طارق مرزوق، بجولة تفقدية بنادي جزيرة الورد، اعقبها عقد اجتماع مع عدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك في إطار متابعة أعمال التطوير والوقوف على سبل تعظيم الاستفادة من المنشآت الرياضية.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ، والنائب طارق عبدالهادي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدقهليه

حيث استهل الوزير والمحافظ الزيارة بجولة تفقدية داخل النادي، بدءا من مضمار الملعب، ومبنى اللياقة البدنية، والذي تم تطويره وفق نظام حق الانتفاع (BOT)، وقاعة الاجتماعات، اعقبها عقدا لقاءا موسعا مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تتبنى رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول الرياضية، من خلال تطبيق نماذج تشغيل حديثة تضمن جودة الخدمة والاستدامة المالية، مشيراً إلى أن التوسع في نظام الشراكة مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة خلال المرحلة الحالية.

وأوضح الوزير أن تطوير المنشآت لا يقتصر فقط على الجانب الإنشائي، بل يمتد ليشمل تطوير منظومة الإدارة والتشغيل، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للشباب، وخلق بيئة جاذبة لممارسة الرياضة، إلى جانب دعم الأنشطة التي تسهم في بناء الشخصية وتنمية القدرات.

وقال " محافظ الدقهلية " أرحب بوزير الشباب والرياضة على أرض المحافظة، مؤكدًا أن الدقهلية قلعة للثقافة والفنون والرياضة، وتحظى بتاريخ كبير ومكانة متميزة في مختلف المجالات، وفي مقدمتها المجال الرياضي، مؤكدًا أنه كان نموذجًا للاعب المصري المخلص، ويواصل اليوم أداء دوره في خدمة قطاعي الشباب والرياضة ودعم المنشآت والأنشطة المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأكد " المحافظ " أن نادي جزيرة الورد يمثل نموذجًا مشرفًا للأندية في مصر، معربًا عن فخره بوجوده داخل هذا الصرح الرياضي، لما يمثله من قيمة كبيرة في دعم الرياضة واحتضان المواهب وتقديم خدمات متنوعة لأبناء الدقهلية.