قائمة قنوات مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 03:37 مساءً - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ نظيره فولفسبورج مساء اليوم الأحد 19 أبريل 2026، في مواجهة مرتقبة تُقام على ملعب «أليانز أرينا»، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الألماني.

موقف بايرن ميونخ وفولفسبورج قبل اللقاء

يدخل العملاق البافاري المواجهة وعينه على النقاط الثلاث لتأكيد تفوقه، خاصة بعد حسمه لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة (2-1)، ويقدم بايرن ميونخ أداءً قوياً ومستقراً في الآونة الأخيرة، حيث حقق 4 انتصارات وتعادلاً واحداً في آخر 5 مباريات خاضها بمختلف المسابقات.

على الجانب الآخر، يطمح فولفسبورج لتحسين وضعه في جدول الترتيب وتقديم عرض قوي خارج دياره، رغم صعوبة المهمة أمام متصدر المشهد الألماني.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد فولفسبورج

تُنقل أحداث المباراة حصرياً عبر القنوات والمنصات التالية:

MBC Action: القناة الناقلة للقاء. MBC شاهد: للبث المباشر عبر الإنترنت.

سيتولى المعلق حماد العنزي مهمة التعليق والوصف التفصيلي لمجريات المباراة.

كيفية مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد فولفسبورج عبر الإنترنت

يمكن للجماهير متابعة البث المباشر لمباراة بايرن ميونخ ضد فولفسبورج عبر تطبيق منصة "شاهد" (Shahid VIP)، والتي توفر تغطية شاملة وحصرية لمباريات "البوندسليجا" بجودة عالية، مما يضمن متابعة كافة تفاصيل اللقاء لحظة بلحظة عبر الأجهزة الذكية.