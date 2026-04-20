السفارة الأمريكية فى بغداد تجدد تحذير مواطنيها من السفر للعراق

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 04:27 مساءً - أعلنت سفارة الولايات المتحدة في العراق استمرار عمل بعثتها الدبلوماسية في العراق، رغم قرار "المغادرة الإلزامية"، مؤكدة أن الهدف هو تقديم المساعدة للمواطنين الأمريكيين داخل البلاد.

وقالت السفارة الأمريكية لدى بغداد في تغريدة، إن على المواطنين الأمريكيين عدم التوجه إلى مقر السفارة في بغداد أو القنصلية العامة في أربيل بسبب "المخاطر الأمنية الكبيرة"، داعية من يحتاج إلى دعم التواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص للخدمات القنصلية.

وجددت السفارة تذكيرها بأن العراق لا يزال ضمن تحذير السفر من المستوى الرابع، وهو أعلى مستوى تحذير لدى وزارة الخارجية الأميركية، ويعني: "عدم السفر إلى العراق لأي سبب، ومغادرته فوراً لمن هم داخله".

يأتي هذا الإعلان في سياق إجراءات أمنية متصاعدة تتخذها الولايات المتحدة في العراق منذ سنوات، حيث تعتمد واشنطن سياسة تقليص الوجود الدبلوماسي عند ارتفاع مستوى التهديدات، مع الإبقاء على حد أدنى من الخدمات القنصلية لدعم مواطنيها.

وتشير "المغادرة الإلزامية" عادة إلى تقليص عدد الموظفين غير الأساسيين وعائلات الدبلوماسيين، دون إغلاق البعثة بالكامل، ما يسمح باستمرار العمل الدبلوماسي والخدمات الطارئة، لكن ضمن قيود أمنية مشددة.

ويعكس استمرار التحذير من المستوى الرابع تقييم واشنطن بأن المخاطر الأمنية في العراق، بما فيها الهجمات المسلحة وعدم الاستقرار، لا تزال مرتفعة بما يكفي لمنع السفر إليه.