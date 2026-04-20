الرئيس السيسى يشهد اليوم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور ببرج العرب بحضور ماكرون

غدا .. بيان رئيس الوزراء امام النواب حول مواجهة تداعيات الأزمة العالمية ووزيرا المالية والتخطيط يقدمان الموازنة وخطة التنمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 04:27 مساءً - يستعرض مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقرر عقدها يوم الثلاثاء بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

كما تشهد الجلسة المقرر عقدها يوم الأربعاءعرض البيان المالي لوزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، متضمناً أبرز ملامح السياسة المالية للدولة وأولويات الإنفاق العام خلال العام المالي الجديد.


ويتضمن جدول الأعمال أيضاً بيان  الدكتور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027، والذي يستعرض مستهدفات الدولة التنموية وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة.


وتأتي هذه المناقشات في إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، ومتابعة السياسات الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
 

 

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

