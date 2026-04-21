بروتوكول تعاون بين "التنمية المحلية" والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 12:38 مساءً -

وزيرة التنمية المحلية والبيئة ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يشهدان مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين لبدء شراكة أكاديمية و مهنية جديدة لتطوير قدرات العاملين بالمحليات وبناء الكوادر البشرية



شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة و الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين لتنفيذ برامج مهنية وتدريبية فى مرحلة البكالوريوس و الدبلومة و الماجستير المتخصصة لدعم توجهات الوزارة وخططها الاستراتيجية المختلفة .

وقع على البروتوكول الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي، و الدكتور أشرف عادل لبيب، عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا وذلك بحضور الدكتور ياسر جلال عميد كلية الهندسة فرع مصر الجديدة وعدد من القيادات من الجانبين .

ومن جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن البروتوكول يأتى في إطار مبادرة الوزارة للشراكات مع الجامعات لتطوير قدرات العاملين بالإدارة المحلية وبناء الكوادر البشرية المؤهلة ، وتماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات التدريبية والمهنية، والإشراف الأكاديمي على البرامج المقدمة، وذلك من خلال التعاون في إجراء البحوث و الدراسات و حقائب التدريب و برامج البكالوريوس و الماجستير المشتركة فى الإدارة المحلية ، وتبادل الخبرات، والشراكات الدولية، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات لدعم مجالات البروتوكول وإعطاء الأولوية لخريجي البرنامج التدريبي عند توفر فرص العمل بوحدات الإدارة العامة بوزارة التنمية المحلية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن البروتوكول يهدف كذلك إلى توفير بيئة تدريبية وتطبيقية فعالة للدارسين من خلال شراكة حقيقية مع وحدات الإدارة العامة والتنمية المحلية ، ودعم الطلاب والخريجين بالبرامج التدريبية المتخصصة والشهادات المعتمدة التي يوفرها مركز التنمية المحلية بسقارة والجهات التابعة له والتعاون في إجراء البرامج التدريبية المشتركة.

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إلى حرص الأكاديمية على توفير كل الدعم اللازم لوزارة التنمية المحلية والبيئة فى مجالات التعاون المشترك بين الجانبين بما يساهم فى تنفيذ خطط ورؤية الوزارة فى مختلف القطاعات ، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع الوزارة على توفير برامج تدريب متخصصة متوافقة مع متطلبات الوزارة ومنح الأولوية لخريجي البرنامج في فرص العمل بالمركز والمشروعات والجهات والوحدات المرتبطة به وتبادل الخبرات وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات وإعداد الدراسات والبحوث التطبيقية التي تخدم أنشطة الطرفين.

ومن جانبه قال الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن البروتوكول يأتى ضمن خطة الوزارة لتطوير بناء قدرات العاملين بالمحليات فى مجال التدريب و الدراسات و الشراكات المميزة للاستفادة من الكيانات الأكاديمية وتوفير الخبرات الأكاديمية والمهنية لدعم الجانب الفنى بمركز سقارة و نقل الخبرات بما يدعم تحقيق مؤشرات الأداء في الخطة الاستراتيجية للوزارة في قطاع التدريب والدراسات بالإضافة إلى دعم جهود رفع كفاءة مركز سقارة بغرض تحويله لأكاديمية للإدارة المحلية طبقا لرؤية الوزارة وبرنامج عمل الحكومة 2024-2027.

ومن جانبه أشار الدكتور أشرف عادل لبيب، عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا إلي سيتم توفير جميع الخبرات الأكاديمية والمهنية من الكلية للوزارة بشكل عام ومركز التنمية المحلية للتدريب بشكل خاص بشأن عقد تعاونات محلية ودولية تتوافق مع الأطر والتوجهات العالمية في مجال التدريب المهني والدراسات المتخصصة في مجال الإدارة المحلية.