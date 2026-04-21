رئيس فنلندا: مصر لديها قدرة على التعامل مع ملفات وقضايا الشرق الأوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 06:34 مساءً - أعرب الرئيس الفنلندي "ألكسندر ستوب" عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى على الدعوة الكريمة لزيارة مصر، وما حظي به من حفاوة استقبال تعكس عمق العلاقات بين البلدين. واستعاد "ستوب" زيارته السابقة للقاهرة عام 2009 حين كان يشغل منصب وزير الخارجية ضمن وفد رئاسي، مشيرًا إلى الفارق اللافت بين تلك الزيارة والواقع الحالي.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسى بقصر الاتحادية، أكد الرئيس الفنلندي أن ما شهده في القاهرة هذه المرة يعكس تحولًا واضحًا في البنية التحتية وشبكة الطرق، إلى جانب تطور ملموس يمكن إدراكه في تفاصيل الحياة اليومية، حتى على مستوى حركة المرور.

وأضاف أن المشهد من نافذة الفندق الذى يقيم فيه يحمل دلالة أعمق، حيث تتجاور ملامح التحديث مع إرث حضاري ممتد لخمسة آلاف عام على ضفاف نهر النيل، هنا فى مصر مهد الحضارة.

وأكد الرئيس الفنلندى، أننا نعيش فى عالم يسوده الاضطراب وانعدام السلام، فالتجارة والطاقة والتكنولوجيا تفرق بيننا ونرى نزاعات محلية تتحول لإقليمية وعالمية، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة يتم تهميش دورها وأصبح العالم قائمًا على الصفقات وينبغى أن تقوم الدبلوماسية بتحقيق المنفعة لجميع الأطراف.

وأوضح "أننا بحاجة إلى قوة دولية منطقية ودائمًا نتحدث عن الحلول للمشكلات، وهنا أشكر مصر ودورها فى إحلال الاستقرار وبحثها عن الحلول السلمية سواء فى غزة أو النزاع الحالى فى إيران.. نحن الآن فى عالم متعدد الأقطاب والكثير من النزاعات ونريد عالم متعدد الأطراف وتعزيز دور المؤسسات.. مصر لها قدرة على التعامل مع ملفات وقضايا الشرق الأوسط وأفريقيا ويمكن لها التأثير على ذلك ونقدر دورها فى إحلال الاستقرار والسلام وجهود الوساطة التى تقوم بها".