رئيس فنلندا: اجتماع مرتقب في قبرص مع القادة الأوروبيين بحضور الرئيس السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 06:34 مساءً - أعرب الرئيس الفنلندي "ألكسندر ستوب" عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى على الدعوة الكريمة لزيارة مصر، وما حظي به من حفاوة استقبال تعكس عمق العلاقات بين البلدين. واستعاد "ستوب" زيارته السابقة للقاهرة عام 2009 حين كان يشغل منصب وزير الخارجية ضمن وفد رئاسي، مشيرًا إلى الفارق اللافت بين تلك الزيارة والواقع الحالي.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسى بقصر الاتحادية، أكد الرئيس الفنلندي أن ما شهده في القاهرة هذه المرة يعكس تحولًا واضحًا في البنية التحتية وشبكة الطرق، إلى جانب تطور ملموس يمكن إدراكه في تفاصيل الحياة اليومية، حتى على مستوى حركة المرور.

وأضاف أن المشهد من نافذة الفندق الذى يقيم فيه يحمل دلالة أعمق، حيث تتجاور ملامح التحديث مع إرث حضاري ممتد لخمسة آلاف عام على ضفاف نهر النيل، هنا فى مصر مهد الحضارة.

وأكد الرئيس الفنلندى، أننا نعيش فى عالم يسوده الاضطراب وانعدام السلام، فالتجارة والطاقة والتكنولوجيا تفرق بيننا ونرى نزاعات محلية تتحول لإقليمية وعالمية، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة يتم تهميش دورها، وأصبح العالم قائمًا على الصفقات، وينبغى أن تقوم الدبلوماسية بتحقيق المنفعة لجميع الأطراف.

وأوضح: "أننا بحاجة إلى قوة دولية منطقية ودائمًا نتحدث عن الحلول للمشكلات، وهنا أشكر مصر ودورها فى إحلال الاستقرار وبحثها عن الحلول السلمية سواء فى غزة أو النزاع الحالى فى إيران.. نحن الآن فى عالم متعدد الأقطاب والكثير من النزاعات ونريد عالم متعدد الأطراف وتعزيز دور المؤسسات.. مصر لها قدرة على التعامل مع ملفات وقضايا الشرق الأوسط وأفريقيا ويمكن لها التأثير على ذلك ونقدر دورها فى إحلال الاستقرار والسلام وجهود الوساطة التى تقوم بها".

وأكد أن التحديات فى الشرق الأوسط وأوروبا متشابكة ونعاني بسبب قرارات بعض القادة فى العالم وندفع ثمن النزاعات التى لسنا مسؤولين عنها، موضحًا أن الشرق الأوسط شهد هذه الظواهر منذ وقت طويل، مشيرًا إلى قرار روسيا بغزو أوكرانيا والذى يعد انتهاكًا صارخًا بالقواعد والأعراف السياسية الدولية وله تأثير على أمن أوروبا والنظام العالمى، مؤكدًا أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار الأسمدة والغذاء والطاقة ، كما أن غلق مضيق هرمز له تأثيرات على ذلك.

وأشار إلى أن العلاقة عبر الأطلسى تمر بتحول كبير ونسعى فى أوروبا إلى تعزيز قدراتنا الدفاعية والأمنية وأوروبا الآن أقوى من أى وقت مضى، فالتحديات وحّدتنا، معربًا عن أمنياته بإنهاء الحروب والنزاعات الخالية فى الشرق الأوسط.

وأكد رئيس فنلندا أن الأزمات فى غزة وإيران وأوكرانيا والسودان وغيرها من دول الشرق الأوسط متشابكة ولها صلات ببعض، موضحًا أننا بحاجة إلى حلول مشتركة لكل تلك الأزمات.

وقال الرئيس الفنلندي، إن هناك اجتماع مهم في قبرص مع القادة الأوروبيين بحضور الرئيس السيسى لمناقشة العديد من القضايا والملفات التى تهم الجانبين.

وأعرب عن سعادته باصطحابه وفدًا يضم 20 من رجال الأعمال الفنلنديين لبحث فرص التعاون والاستثمار فى التجارة والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.