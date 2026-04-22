الهيئة العامة للاستعلامات تحتفل بالذكرى 44 لـعيد تحرير سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 06:34 مساءً - أعلن السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الهيئة ستنظم احتفالات موسعة بمختلف مراكز الإعلام بالمحافظات، بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لعيد تحرير سيناء، في إطار دورالهيئة في تعزيز الوعي الوطني وترسيخ قراءة موضوعية ومتوازنة لتاريخ مصر الحديث.

وأكد أن هذه المناسبة تمثل إحدى المحطات الفارقة في تاريخ الدولة المصرية، ليس فقط باعتبارها تتويجا لجهود عسكرية ووطنية، ولكن أيضا كنموذج يعكس قدرة الدولة على إدارة التحديات المعقدة عبر مسارات متعددة، تجمع بين القوة والإرادة السياسية والعمل الدبلوماسي.

وأوضح أن الفعاليات التي ستنظمها مراكز الإعلام الداخلي تأتي بهدف تقديم رؤية شاملة للأجيال الجديدة حول ملحمة استعادة سيناء، بما يعزز من إدراكهم لحجم التضحيات التي بذلت، ويعمق في الوقت ذاته فهمهم لأهمية الحفاظ على مكتسبات الدولة الوطنية.

وذكر السفير علاء يوسف أن الاحتفالات ستتضمن سلسلة من المؤتمرات الشعبية والندوات التثقيفية واللقاءات الحوارية، بمشاركة خبراء ومتخصصين، إلى جانب عروض وثائقية تسلط الضوء على مراحل استرداد سيناء، وكذلك جهود التنمية التي تشهدها شبه الجزيرة، بما يعكس انتقالها من ساحة صراع إلى نموذج للتنمية والاستقرار.

وأضاف أن إحياء ذكرى عيد تحرير سيناء يمثل فرصة لتعزيز الوعي العام بطبيعة التحديات الإقليمية والدولية، وأهمية تبني خطاب متزن يعكس ثوابت الدولة المصرية، ويرسخ مفاهيم الانتماء والمسؤولية لدى المواطنين.

وأكد السفير علاء يوسف أن هذه الجهود تأتي اتساقا مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تولي اهتماما خاصا ببناء الإنسان المصري، وتعزيز الوعي الرشيد القادر على التعامل مع التحديات المختلفة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة العامة للاستعلامات ستواصل أداء دورها التوعوي من خلال أدوات حديثة وخطاب إعلامي مسؤول، يوازن بين الاعتزاز بالتاريخ واستشراف المستقبل، ويسهم في دعم تماسك الجبهة الداخلية في ظل المتغيرات الراهنة.