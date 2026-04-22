حاكم دبي يعلن عن خط جديد للمترو بتكلفة 9.26 مليار دولار

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2026 08:11 مساءً - – أعلن حاكم دبي الشيخ ​محمد بن راشد ‌آل مكتوم عبر حسابه على منصة ​إكس اليوم ​الأربعاء، عن خط جديد ⁠لمترو دبي ​بتكلفة 34 مليار درهم (9.26 ​مليار دولار) على أن يتم الانتهاء منه ​بحلول التاسع ​من سبتمبر من عام ‌2032.

ووفقا ⁠له، سيمتد (مشروع الخط الذهبي) لمسافة 42 كيلو مترا وعلى ​عمق ​40 ⁠مترا تحت الأرض. وسيمر عبر ​15 منطقة ​استراتيجية ⁠في دبي وسيستفيد منه 1.5 ⁠مليون ​نسمة.

