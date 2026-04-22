محمد الغازي حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 06:34 مساءً - أعلنت لجنة لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة أوسكار رويز اختيار الحكم محمد الغازي لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها الثامنة مساء غدا الخميس فى الدورى المصرى.

ويضم طاقم التحكيم محمد الغازي حكم ساحة ومحمود أبو الرجال مساعد أول، ويوسف البساطي مساهد ثاني، ومحمد العتباتي حكم رابع، ومحمد الشناوي حكم فيديو، ويعاونه أحمد حسام طه ومحمود دسوقي.

محمد الغازي حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز

اعتذار أمين عمر

وطلب الحكم الدولى أمين عمر، من لجنة الحكام إعفاءه من إدارة مباريات الأهلى والزمالك خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يستعد للمشاركة فى إدارة مباريات كأس العالم 2026.

ورشحت لجنة الحكام باتحاد الكرة أمين عمر لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز الخميس المقبل بالدورى المصرى، إلا أنه أبدى عدم رغبته فى إدارة اللقاء لتركيزه فى الاستعداد لكأس العالم.

وكشف مصدر أن محمود ناجي ومحمد معروف مرشحان بقوة لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها يوم الخميس المقبل في الدوري.