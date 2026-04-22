رئيس مجلس النواب: سيناء عنوان الكرامة.. وعمال مصر سواعد البناء في الجمهورية الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 06:34 مساءً - وجّه المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تهنئة رسمية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وعيد العمال، مؤكدًا أن المناسبتين تجسدان معاني التضحية والعمل الوطني في مسيرة بناء الدولة المصرية

وأكد خلال الجلسة العامة للمجلس أن تحرير سيناء سيظل شاهدًا على قوة الإرادة المصرية، فيما يمثل العامل المصري الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية ودفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات

وجاءت نص التهنئة:

السادة الأعضاء الموقرون...

نقفُ اليومَ في ظلالِ أيام مهيبة، ومناسباتٍ عزيزةٍ غاليةْ. ففي الخامس والعشرين من شهر أبريل، نستقبلُ ذكرى صفحةٍ ساطعةٍ من تاريخنا العظيم، يومٌ من أيامِ العزة والكرامة.

يومٌ تحررت فيه سيناءَ، بعدما اختلط ترابُها بدماءِ أبناء هذا الوطن، ويعقبه يومٌ الأول من مايو. وفيه ملء العاملُ المصريُ هذه الأرضَ نشاطًا وإبداعًا. بعطاء لا ينضب، وجهد لا يلين.

وفي غمرة تلك الاحتفالات. أتقدم باسمي وباسم أعضاء المجلس، بخالص آيات التهاني. لفخامةِ السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قائد مسيرة البناء.

الذي يُرسي دعائم الإصلاح والتنمية، ويرسخ لجمهوريةٍ جديدةٍ، بإرادة صلبة، وجهدٍ موصولٍ، غيرِ منقطعْ. تتعاونُ فيه أيادي الدولةِ مع سواعدِ عمالها؛ لتحقيق تنمية شاملة، والارتقاء بالوطن وأرضه.

ونحن إذ نُثمّن ما حققه سيادته من إنجازات ممتدة، في مختلف القطاعات. فإننا نؤكد أن الإرادة السياسية، كانت ولا تزال، حجر الزاوية في صون الدولة، وحماية مقدراتها، وتطوير بناء مؤسساتها، على أسس راسخة مستقرة.

إن يومَ تحريرُ سَيناء، سيظلُ على مدار التاريخ، شاهدًا خالدًا، على عبقرية العسكرية المصرية، وصلابة الإرادة السياسية. التي استعادت الأرض، بعدما تطهرت بالتضحية، وبدماءِ شهداءٍ أبرارٍ من جنود وطننا العزيز.

الذين بذلوا أرواحهم الغالية في سبيل عزته، وصانوا بدمائهم كرامتِه؛ حتى رفعنَا علمَ مصرَ، خفاقًا فوق بقعةٍ طاهرةٍ منها.

فتحية إجلال وتقدير، لقواتِنا المسلحة الباسلة، رمز التضحية والفداء، وحامية حمى الأرض، وستبقى هذه المناسبة في وجدان الأمة وشعبها عقيدةً وذكرى لا تُمحى.

السادة الأعضاء..

وعلى مقربةٍ من هذا اليوم، نستقبل كذلك عيدَ العمال، الذي نتوجه فيه للشرفاء عمال مصر الأوفياء، بالتهنئة وخالص التقدير.

فهم السواعد التي تحمل الوطن وتبنيه، والأيادي التي تُحوّل الجهد إلى قيمة، والعمل إلى حضارة. فهم أساس معركة البناء، ورمز العطاء والإنتاج الذي لا ينقطع.

فعمالُ مصر ركيزة أساسية من ركائز الدولة، وأحد أعمدتها الراسخة في مسيرتها نحو التقدم.

ونحن هنا، إذ نحتفي بهاتين المناسبتين، نجدد العهد على مواصلة العمل والبناء، في ظل قيادة تؤمن بأن قوة الأوطان لا تُستمد إلا من وحدة صفها، ولا تُبنى إلا بسواعد أبنائها.

حفظ الله مصر.. وشعبها وقائدها.