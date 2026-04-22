نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة توافق على تأسيس شركة مساهمة لهيئة قناة السويس لمشروعات التكريك من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2026 08:11 مساءً - وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على الترخيص لهيئة قناة السويس للسير في إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية تحت مسمى شركة (قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية).

وتؤسس الشركة الجديدة بالشراكة مع احدي شركات القطاع الخاص المعنية بالتوريدات العمومية والمقاولات، يكون غرضها تنفيذ مشروعات خاصة بالتكريك والأعمال البحرية والتوريدات.

