نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 05:32 مساءً - هنأ نقيب السادة الأشراف، السيد محمود الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء.

وأكد الشريف أن تحرير أرض سيناء جاء بعد نصر مجيد حققته القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر عام 1973، بفضل تضحيات وبطولات جيل أكتوبر.

وأشار إلى أن ذكرى تحرير سيناء تمثل رمزًا للبطولات والتضحيات التي قدمها الجيش المصري من أجل رفعة الوطن وحماية أمنه واستقراره، معربًا عن تقديره لجهود القوات المسلحة في الحفاظ على أمن البلاد.

ودعا نقيب الأشراف جموع المصريين إلى التكاتف والاصطفاف خلف القيادة السياسية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومي.

كما دعا الله أن يتقبل شهداء مصر، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار.