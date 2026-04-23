: إيران تواصل تصدير النفط الخام رغم الحصار الأمريكي

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 أبريل 2026 06:13 مساءً - – أفادت شركة فورتيكسا لتحليل البيانات بأن حوالي 10.7 مليون برميل من صادرات النفط الخام ​الإيراني عبرت مضيق هرمز وخرجت من المنطقة التي ‌تفرض عليها البحرية الأمريكية حصارا في الفترة ما بين 13 و21 أبريل.

ونقلت الشحنات على متن ست ناقلات نفط ​تم إيقاف تشغيل نظام التعرف الآلي فيها.

ودخل الحصار ​الأمريكي على الموانئ الإيرانية حيز التنفيذ في 13 ⁠أبريل.

وقالت فورتيكسا إن الحصار “لا يُنفذ بالضرورة ​قرب الموانئ الإيرانية أو داخل مضيق هرمز، بل يمتد بمرونة حول ​منطقة تبعد حوالي 300 ميل إلى الغرب بين الحدود الباكستانية الإيرانية و‘الركن‘ الغربي الأقصى لسلطنة عمان”.

وسجلت فورتيكسا في المجمل 35 عملية ​عبور في ظل الحصار الأمريكي في الفترة من ​13 إلى 22 أبريل، وشملت العمليات سفنا مرتبطة بإيران أو ‌خاضعة ⁠للعقوبات في رحلات ذهاب وإياب.

ومنذ دخول الحصار حيز التنفيذ، انخفضت حركة الملاحة المرتبطة بإيران عبر المضيق، إذ بلغ المتوسط ما بين ناقلة وناقلتين يوميا بين 13 ​و21 أبريل، بعد ⁠أن كانت تتراوح بين ناقلتين وثلاث ناقلات يوميا خلال الثلاثين يوما السابقة.

وذكرت مصادر في ​قطاعي الشحن والأمن أمس الأربعاء، أن الجيش ​الأمريكي ⁠اعترض ما لا يقل عن ثلاث ناقلات ترفع العلم الإيراني في المياه الآسيوية.

وقال الجيش الأمريكي بعد ظهر أمس ⁠إنه ​وجه حتى الآن 29 سفينة ​بتغيير اتجاهها أو العودة إلى الميناء في إطار الحصار الأمريكي على إيران.

