ترامب يأمر القوات البحرية بإطلاق النار على أي قارب يزرع ألغام في مضيق هرمز

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 05:32 مساءً - أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، البحرية الأمريكية بإطلاق النار وقتل أى قارب يقوم بزرع ألغام فى مضيق هرمز بدون أى تردد، جاء ذلك في تدوينة له عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال".

وأكد ترامب أن كاسحات ألغام تابعة للولايات المتحدة تعمل حاليا على تطهير مضيق هرمز من الألغام، داعيا لاستمرار هذا النشاط بوتيرة مضاعفة إلى ثلاثة أضعاف.