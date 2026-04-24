هبوط الذهب عالميًا مع صعود أسعار الطاقة وتزايد الضغوط التضخمية

دبي - احمد فتحي في الجمعة 24 أبريل 2026 02:07 مساءً - وكالات _ تراجع الذهب خلال تعاملات اليوم، متأثرًا بصعود أسعار النفط وقوة الدولار، في ظل تنامي المخاوف من عودة الضغوط التضخمية واستمرار السياسة النقدية المتشددة، بالتزامن مع تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.8% ليصل إلى 4692.69 دولارًا للأونصة، مسجلًا أدنى مستوياته منذ 13 أبريل، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو بنسبة 0.6% لتستقر عند 4724 دولارًا عند التسوية.

وفي هذا السياق، أوضح أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك “ساكسو”، أن الذهب بات يتحرك في ارتباط وثيق مع سوق النفط، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة يعزز قوة الدولار ويُبقي مخاطر التضخم مرتفعة، وهو ما يضغط على المعدن النفيس.

وتأتي هذه التحركات وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، بعدما احتجزت إيران سفينتين في مضيق هرمز، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الهجمات إلى أجل غير مسمى، دون أي مؤشرات على استئناف المفاوضات.

وفي المقابل، تجاوزت أسعار خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل، مع استمرار القيود على حركة التجارة عبر المضيق.

وعلى صعيد السياسة النقدية، أظهر استطلاع أجرته “” أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، في ظل تجدد الضغوط التضخمية الناتجة عن صدمات أسعار الطاقة.

ورغم هذا التراجع، يترقب المستثمرون مسار التضخم وقرارات الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، باعتبارهما العامل الحاسم في تحديد اتجاهات الذهب، سواء باستعادة زخمه كملاذ آمن أو مواصلة التحرك تحت ضغط الدولار المرتفع.

