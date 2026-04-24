كيف تتعاملين مع اضطراب الهرمونات وتأثيره على الجسم والبشرة؟

تلعب الهرمونات دور أساسي في تنظيم العديد من وظائف الجسم الحيوية، وذلك لأنها تعتبر رسائل كيميائية تتحكم في النمو، والتمثيل الغذائي، والمزاج، والصحة الإنجابية، وحتى مظهر البشرة. وعند النساء بشكل خاص، ترتبط الهرمونات ارتباطًا قوي بصحة الجسم والبشرة، حيث تؤثر على نضارة الجلد، وقوة الشعر، وتوازن الطاقة داخل الجسم.

لذلك فإن أي خلل أو اضطراب في مستويات الهرمونات يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية والجمالية التي قد تكون مزعجة أو مؤثرة على جودة الحياة، ولأن اضطراب الهرمونات لا يقتصر فقط على مرحلة عمرية معينة، بل يمكن أن يحدث في أي وقت نتيجة عوامل مختلفة، ستخبرنا دكتور مها جاد استشاري أمراض النساء عن أبرز أسباب اضطراب الهرمونات وطرق التعامل معها.

تتأثر معدلات الهرمونات بالعادات اليومية

أسباب اضطراب الهرمونات

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني، ومن أبرزها:

1- التوتر والضغط النفسي: فالإجهاد المستمر يؤثر على إفراز هرمونات مثل الكورتيزول، مما يخل بالتوازن العام.

2- سوء التغذية: نقص الفيتامينات والمعادن أو تناول أطعمة غير صحية يؤثر على إنتاج الهرمونات.

3- اضطرابات الغدة الدرقية سواء كانت بالزيادة أو النقصان عند معدلها الطبيعي.

4- متلازمة تكيس المبايض من أكثر الأسباب شيوعا خاصة عند النساء.

5- الحمل أو انقطاع الطمث، على الرغم من كونها تغيرات طبيعية لكنها تؤثر على توازن الهرمونات.

6- استخدام بعض الأدوية مثل موانع الحمل أو الأدوية الهرمونية.

أبرز الهرمونات التي قد يحدث بها اضطراب

يحتوي الجسم على العديد من الهرمونات، لكن هناك مجموعة معينة من الهرمونات عرضه أكثر للاضطرابات ووقتها يتأثر الجسم والصحة العامة بشكل لافت، وأوضحت دكتورة مها أبرز هذه الهرمونات كالتالي:

الإستروجين ، وهو الهرمون المسئول عن صحة الجهاز التناسلي والبشرة.

البروجستيرون، وهو الهرمون المسئول عن تنظيم الدورة الشهرية والحمل.

التستوستيرون، على الرغم من أنه هرمون ذكري، إلا أنه موجود لدى النساء بنسب قليلة، وزيادته تسبب مشكلات.

هرمونات الغدة الدرقية، ويعتبر من أهم الهرمونات في الجسم لأنه يتحكم في التمثيل الغذائي والطاقة.

الكورتيزول، هرمون التوتر، وزيادته تؤدي لمشكلات متعددة.

الأنسولين، يعتبر من أهم الهرمونات المسئولة عن تنظيم مستوى السكر في الدم.

تأثير اضطراب الهرمونات على الجسم

عند حدوث خلل في الهرمونات، تظهر عدة أعراض على الجسم، مثل:

زيادة أو فقدان الوزن بشكل عشوائي. اضطرابات في الدورة الشهرية أو انقطاعها. الشعور المستمر بالتعب والإرهاق. تقلبات مزاجية مثل القلق أو الاكتئاب. ضعف التركيز واضطرابات النوم. تساقط الشعر أو نموه بشكل زائد في مناطق غير مرغوبة.

تأثير اضطراب الهرمونات على البشرة

البشرة من أكثر الأعضاء التي تتأثر بالتغيرات الهرمونية، ومن أبرز التأثيرات التي ذكرتها دكتورة مها للبشرة دوت الخليج ظهور حب الشباب خاصة في منطقة الذقن، بالإضافة إلى جفاف البشرة أو دهنيتها بشكل مفرط ويتوقف ذلك على نوع الخلل الهرموني.

ظهور البقع والتصبغات، ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر وفقدان النضارة والحيوية، كلها علامات تدل على وجود اضطرابات في هرمونات الجسم، خاصة هرمون الإستروجين.

يساعد النوم الجيد على تنظيم هرمونات الجسم

أفضل طرق الحفاظ على صحة الهرمونات

إذا كنتي تعتقدين أن الهرمونات لا تتأثر بعاداتك اليومية، فأنت مخطئة، وذلك لأن كل تصرف تقومين به ينعكس على صحة جسمك وشبابك ومظهرك.

في البداية نصحت دكتورة مها باتباع نظام غذائي متوازن، يحتوي على الخضروات والفواكة والبروتينات الصحية، بالإضافة إلى الدهون المفيدة الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات، وشددت على تنظيم مواعيد الأكل يوميا، مؤكدة أن العشوائية في الأكل تؤثر على إفراز بعض الهرمونات مما ينعكس بالسلب على صحة الجسم.

والنصيحة الأهم من وجهه نظر استشاري أمراض النساء والتوليد خي تجنب تناول السكريات والأطعمة المصنعة، وذلك لأنها تؤثر بالسلب على هرمون الأنسولين وتزيد من معدل الالتهابات.

ذلك إلى جانب ضرورة ممارسة الرياضة بانتظام لأنها ذات تأثير فعال على الصحة النفسية وتقليل التوتر والقلق والاكتئاب بالإضافة إلى تحسين التوازن الهرموني.

ولأن كثير من النساء تعتبر النوم وسيلة للراحة فقط والابتعاد عن الضغوط والتوتر، أكدت دكتورة مها أنه في الحقيقة وسيلة مهمة للحفاظ على الصحة العامة، فالنوم الجيد يساعد على تنظيم الهرمونات ويحسن الصحة العامة.

وأنهت حديثها مؤكدة على ضرورة إجراء الفحوصات بشكل دوري للتعرف على خلل في الهرمونات وبدء العلاج بشكل سريع.

خلاصة القول

توازن الهرمونات هو مفتاح الصحة الجيدة والبشرة النضرة. فهم طبيعة هذا التوازن وأسبابه يساعدك على الوقاية من الكثير من المشكلات الصحية والجمالية، ويمنحك القدرة على العناية بنفسك بشكل أفضل وأكثر وعيًا.