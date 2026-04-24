صورة تذكارية جماعية للرئيس السيسى مع المشاركين بالاجتماع العربى الأوروبى بقبرص

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أبريل 2026 05:28 مساءً - شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في صورة تذكارية جماعية مع المشاركين بالاجتماع العربي الأوروبي بقبرص.

كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، في اجتماع تشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت قناة اكسترا نيوز في خبر عاجل.

وكان قد وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مطار لارنكا الدولي، في مستهل زيارة يقوم بها إلى قبرص للمشاركة في اجتماع تشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

كان في استقبال الرئيس السيسى عند الوصول ميخائيل داميانوس، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، والسفير محمد زعزوع، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية قبرص، وأعضاء السفارة المصرية في نيقوسيا.