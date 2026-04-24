ضبط متهم بالنصب الإلكتروني انتحل شخصية سيدة وسحب أموال بمحافظ إلكترونية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أبريل 2026 04:27 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله على إحدى الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام أخرى بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء منها على مبلغ مالى "عملات أجنبية" عبر إحدى المحافظ الإلكترونية.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية (مقيمة بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) وبسؤالها قررت بتعرضها لواقعة نصب وإحتيال من قِبل القائم على إدارة حساب إلكترونى إحتيالى على مواقع التواصل الإجتماعى بإسم (إحدى السيدات - مقيمة بإحدى الدول) من خلال الإدعاء بمرورها بضائقة مالية ورغبتها فى مساعدتها مادياً لإرسالها لذويها بالبلاد للعلاج وتعهدت برد المبلغ المالى عقب ذلك، وقامت بتحويل المبلغ المالى على محفظة مالية مربوطة برقم هاتف "محدد".

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية)، وبمواجهته أقر بممارسته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين المقيمين حالياً خارج البلاد، وعثر بحوزته على (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى - 8 شرائح هاتف محمول ، 2 بطاقة دفع إلكترونى تحوى على مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .