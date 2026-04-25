الرئيس السيسي: تحرير سيناء لحظة فارقة في تاريخ الوطن

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 11:16 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "شعب مصر العظيم.. نحتفل بالذكري الـ 44 لتحرير سيناء الغالية تلك اللحظة الفارقة في تاريخ الوطن التي لم تكن مجرد استرداد للأرض المحتلة بل كنت تأكيدا وإعلانا خالدا بأن مصر لا تفرط في ذرة من ترابها ولا تقبل المساواة على حقها وأرضها".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته اليوم بمناسبة ذكري تحرير سيناء: "لقد جسد هذا اليوم حقيقة راسخة أن الحق مهما طال الطريق إليه لا يضيع بل يسترد بالإيمان الراسخ والعزيمة الصلبة والعمل المخلص".

تأتي ذكرى تحرير سيناء في الخامس والعشرين من أبريل من كل عام، لتجسد واحدة من أعظم صفحات العزة والكرامة في تاريخ الوطن، حين استعادت مصر أرض سيناء الغالية بعد سنوات من الاحتلال، بفضل بطولات وتضحيات القوات المسلحة المصرية الباسلة وإرادة الشعب المصري الصلبة.

وتمثل هذه المناسبة الوطنية الخالدة رمزًا للفخر والانتماء، ودليلًا على قدرة الدولة المصرية على حماية أرضها وصون مقدراتها، كما تعكس أهمية سيناء الاستراتيجية باعتبارها جزءًا أصيلًا من الأمن القومي المصري وبوابة التنمية والاستثمار وبناء المستقبل.