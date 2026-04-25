وزير الخارجية ونظيره العماني يؤكدان ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 11:16 صباحاً - شدد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة، على ضرورة تضافر الجهود للحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية بالمنطقة والحفاظ على حرية الملاحة الدولية.

وأكدا أن لغة الحوار هي السبيل الأوحد لتجنيب الإقليم مزيدا من عدم الاستقرار. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين تناولا خلاله التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد واستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتبادل الوزيران الرؤى حول مستجدات المسار الدبلوماسي والمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تم التأكيد على أهمية دعم هذا المسار للتوصل إلى تفاهمات تسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

في سياق متصل، جدد الوزير عبد العاطي التأكيد خلال الاتصال على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشدداً على وقوف مصر مع الاشقاء العرب في مواجهة أية تحديات تستهدف أمنهم واستقرارهم، وضرورة مراعاة شواغل دول الإقليم الأمنية وعلى رأسها دول الخليج العربي.

وأكد أن أمن الخليج يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق إزاء مختلف التطورات بالمنطقة، بما يخدم مساعي حفظ الأمن والاستقرار الاقليمي.