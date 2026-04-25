بث مباشر.. كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 11:16 صباحاً - يقدم "صوت الأمة"، بثا مباشرا لوقائع كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكري عيد تحرير سيناء.

وتأتي ذكرى تحرير سيناء في الخامس والعشرين من أبريل من كل عام، لتجسد واحدة من أعظم صفحات العزة والكرامة في تاريخ الوطن، حين استعادت مصر أرض سيناء الغالية بعد سنوات من الاحتلال، بفضل بطولات وتضحيات القوات المسلحة المصرية الباسلة وإرادة الشعب المصري الصلبة.

وتمثل هذه المناسبة الوطنية الخالدة رمزًا للفخر والانتماء، ودليلًا على قدرة الدولة المصرية على حماية أرضها وصون مقدراتها، كما تعكس أهمية سيناء الاستراتيجية باعتبارها جزءًا أصيلًا من الأمن القومي المصري وبوابة التنمية والاستثمار وبناء المستقبل.