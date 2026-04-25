الرئيس السيسي: سيناء ليست مجرد رقعة جغرافية من أرض الوطن بل بوابته الحصينة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 12:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن سيناء ليست مجرد رقعة جغرافية من أرض الوطن بل هي بوابته الحصينة التي ارتوت بدماء الشهداء وتزينت بصمود الأبطال لتشهد أن الشعب المصري العظيم قادر على صنع المعجزات".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته اليوم بمناسبة ذكري تحرير سيناء: "الشعب المصري قادر على صنع المعجزات وجيشه الباسل هو الدرع والسيف".

تأتي ذكرى تحرير سيناء في الخامس والعشرين من أبريل من كل عام، لتجسد واحدة من أعظم صفحات العزة والكرامة في تاريخ الوطن، حين استعادت مصر أرض سيناء الغالية بعد سنوات من الاحتلال، بفضل بطولات وتضحيات القوات المسلحة المصرية الباسلة وإرادة الشعب المصري الصلبة.

وتمثل هذه المناسبة الوطنية الخالدة رمزًا للفخر والانتماء، ودليلًا على قدرة الدولة المصرية على حماية أرضها وصون مقدراتها، كما تعكس أهمية سيناء الاستراتيجية باعتبارها جزءًا أصيلًا من الأمن القومي المصري وبوابة التنمية والاستثمار وبناء المستقبل.