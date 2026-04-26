محمود شمس الدين: صادرات الحاصلات تراجعت 70% بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 أبريل 2026 07:01 مساءً - محمد أحمد _ قال محمود شمس الدين، مسؤول الحجر الزراعي بشركة «جودة» للحاصلات الزراعية، إن التوترات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة، خاصة تداعيات الحرب في إيران وتأثيرها على حركة النقل، ألقت بظلالها المباشرة على قطاع تصدير الحاصلات الزراعية.

أوضح شمس الدين، في تصريحات لجريدة “دوت الخليج” أن هذه التطورات أدت إلى اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد وارتفاع ملحوظ في تكاليف الشحن، ما انعكس على تراجع إجمالي معدلات التصدير بنحو 70% مقارنة بالفترات السابقة.

أضاف أن إغلاق بعض مسارات الشحن البحري دفع الشركات إلى الاعتماد بشكل أكبر على النقل البري، الأمر الذي تسبب في قفزة كبيرة في التكاليف، حيث ارتفعت تكلفة شحن الحاوية المبردة إلى نحو 8 آلاف دولار، مقابل 3 إلى 4 آلاف دولار قبل الأزمة، بما يمثل تضاعفًا واضحًا في تكلفة النقل.

وأشار إلى أن هذه الزيادة انعكست سلبًا على حركة الصادرات، لا سيما إلى أسواق الخليج وعلى رأسها الإمارات، التي شهدت تراجعًا ملحوظًا في الطلب، ما أدى إلى تباطؤ حركة التصدير لبعض المنتجات.

أكد أن الشركات باتت أمام خيارين صعبين: إما تحمل التكاليف المرتفعة للوفاء بالتعاقدات القائمة مع العملاء الخارجيين، أو تقليص حجم الصادرات مؤقتًا لحين استقرار الأوضاع، لافتًا إلى أن بعض الشركات تواصل التصدير رغم الضغوط للحفاظ على علاقاتها التجارية.

وفي محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة، أوضح شمس الدين أن هناك توجهًا للتوسع في أسواق بديلة لتعويض تراجع بعض الأسواق التقليدية، مشيرًا إلى نشاط نسبي في أسواق أوروبا وروسيا والهند، إلى جانب تحسن الطلب في السوق الأردنية، التي برزت مؤخرًا كإحدى أهم الوجهات التصديرية.

أضاف أن بعض الأسواق الإفريقية مثل غانا والكاميرون شهدت نشاطًا خلال الفترة الماضية، إلا أن هذا الزخم تراجع نسبيًّا مؤخرًا، في حين تواصل السوق الأردنية تعزيز مكانتها كوجهة واعدة نتيجة زيادة الطلب.

ونبه إلى أن صادرات الموالح لا تزال تحافظ على قدر من النشاط، مقابل حالة ركود شبه كاملة في صادرات البصل، إلى جانب تباطؤ ملحوظ في صادرات البطاطس.

وأكد أن الشركات الكبرى التي تمتلك تنوعًا في الأسواق وخطوط الإنتاج، خاصة في مجالات التصنيع والتجميد، تبدو أكثر قدرة على امتصاص الصدمات مقارنة بالشركات الصغيرة التي تعتمد على سوق واحدة أو عدد محدود من العملاء.

شدد شمس الدين على أهمية تنويع الأسواق التصديرية وتعزيز القدرات التصنيعية كأحد الحلول الرئيسية لضمان استدامة القطاع في مواجهة الأزمات، إلى جانب ضرورة دعم الشركات الصغيرة لتمكينها من التوسع وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق بعينها.

