نعرض لكم الان تفاصيل خبر حمادة الشورى: الأزمة الحالية ترتبط بتأمين الشحنات وتوافر وسائل نقل مستقرة وآمنة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 أبريل 2026 07:01 مساءً - محمد أحمد _ قال حمادة الشورى، رئيس مجلس إدارة شركة «كلوروفيل» للتنمية الزراعية، إن القطاع الزراعي والتصديري لا يزال يعاني من تداعيات الأزمة الجيوسياسية المرتبطة بتطورات الأوضاع في إيران، موضحًا أن التحدي الأكبر حاليًا يتمثل في اضطراب حركة الشحن وغياب الاستقرار في سلاسل النقل.

أوضح الشوري في تصريحات لجريدة «دوت الخليج»، أن الأزمة الحالية لا تتعلق بالإنتاج أو التصدير بقدر ما ترتبط بتأمين الشحنات وتوافر وسائل نقل مستقرة وآمنة، مؤكدًا أن هذا العامل أصبح الأكثر تأثيرًا على حركة التجارة الخارجية خلال الفترة الأخيرة.

أوضح أن التوترات في المنطقة، بما في ذلك إغلاق بعض الممرات الملاحية، أثرت بشكل محدود على الصادرات الموجهة إلى أسواق مثل سوريا والعراق، رغم كونهما من المنافذ الرئيسية لبعض المحاصيل. وأضاف أن هذا التأثير انعكس في تراجع صادرات الخوخ والنكتارين بنحو 20 مليون دولار في بعض التقديرات، مقارنة بمستويات كانت تتراوح بين 90 و95 مليون دولار.

أشار إلى أن معدلات التراجع في الصادرات تختلف من محصول لآخر، حيث تتراوح بين 8% إلى 22% في عدد من المنتجات، بينما قد تصل في محاصيل بعينها مثل الخوخ والنكتارين إلى نحو 90% نتيجة ظروف سوقية خاصة، مقابل استقرار نسبي في محاصيل أخرى.

الأسواق العربية لا تزال تستوعب جزءًا من الصادرات وضعف القدرة الشرائية يقلص فرص التوسع

ولفت الشوري إلى أن الأسواق التقليدية في المنطقة العربية ما زالت تستوعب جزءًا من الصادرات، إلا أن محدودية حجم بعض الأسواق وضعف القدرة الشرائية في عدد من الدول يحدّان من فرص التوسع، موضحًا أن الأسواق الإفريقية مفتوحة أمام المصدرين لكنها لا تضاهي في حجمها أسواق أوروبا أو جنوب شرق آسيا.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وفيما يتعلق بالأسواق البديلة، أوضح حمادة الشورى أن التوسع في إفريقيا لا يمكن أن يكون بديلًا كاملًا للأسواق التقليدية نظرًا لاختلاف أنماط الاستهلاك، بينما تظل أسواق جنوب شرق آسيا من الوجهات المهمة، إلا أن تحديات الشحن تمثل عائقًا رئيسيًّا أمام التوسع فيها.

وشدد الشوري على أن الشركة تعمل في الوقت الراهن في حالة من الترقب والهدوء النسبي، انتظارًا لاستقرار الأوضاع الجيوسياسية وحركة الشحن العالمية، مع استمرار متابعة التطورات دون اتخاذ تغييرات جوهرية في خطط التصدير الحالية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حمادة الشورى: الأزمة الحالية ترتبط بتأمين الشحنات وتوافر وسائل نقل مستقرة وآمنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.