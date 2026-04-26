وزير العمل لنظيره القبرصى: سأزور قبرص مع أول عامل مصري يسافر للعمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 07:22 مساءً - قالت وزارة العمل، إن وزير العمل، حسن رداد، ربط زيارته الرسمية المرتقبة إلى دولة قبرص ببدء التنفيذ الفعلي لعمليات تشغيل العمالة المصرية هناك، مؤكدا أن معيار النجاح الحقيقي للاتفاقات الثنائية يكمن في توفير فرص عمل واقعية للشباب المصري.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير حسن رداد بنظيره القبرصي، مارينوس مشوتاس، في القاهرة مؤخرا، لبحث تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بشأن تنظيم انتقال الأيدي العاملة، وعندما وجه الوزير القبرصي الدعوة لرداد لزيارة قبرص، جاء الرد مباشرا:"سأزور قبرص مع أول عامل مصري يسافر للعمل وفقا لما اتفقنا عليه اليوم".

إدارة ملف التشغيل الخارجي

وقال عبد الوهاب خضر، المستشار الاعلامى لوزارة العمل، إن هذا التصريح نهج وزارة العمل في إدارة ملف التشغيل الخارجي، حيث يتم التركيز على النتائج الملموسة بدلا من البروتوكولات الرسمية، ويهدف الاتفاق المصري

القبرصي إلى تلبية احتياجات سوق العمل في قبرص من خلال عمالة مصرية مدربة ومؤهلة وفقا للمواصفات المهنية المطلوبة، مما يضمن الحفاظ على حقوق العامل وتقديم الكفاءة المصرية بشكل لائق دوليا.

ومن المقرر أن تبدأ اللجان الفنية من الجانبين تنسيق الإجراءات التنفيذية لاختيار وتدريب العمالة المرشحة للسفر، لتكون الانطلاقة الأولى لهذه المجموعات هي الإشارة الفعلية لبدء الزيارة الرسمية للوزير إلى نيقوسيا، ترسيخا لمبدأ أن "العمل يأتي قبل الزيارة".