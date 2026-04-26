وزير الشباب والرياضة يهنئ الاتحاد المصري ومنتخب مصر للجودو بتصدره بطولة أفريقيا للفرق بنيروبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 07:22 مساءً - هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للجودو برئاسة الأستاذ محمد مطيع، ومنتخب مصر للجودو، بعد تتويجه بالمركز الأول في منافسات الفرق بالبطولة الأفريقية المقامة في العاصمة الكينية نيروبي، عقب أداء قوي ومميز أكد ريادة الجودو المصري على المستوى القاري.

وحقق المنتخب المصري إنجازًا تاريخيًا خلال البطولة، بعدما نجح في الفوز بجميع مبارياته، حيث تغلب على منتخبات كينيا، وأنجولا، وتونس، في مشوار مثالي يعكس قوة الفريق وتفوقه الفني، وهو ما نال إشادة واسعة من الحضور والمتابعين.

وأشاد الوزير بالإنجاز الذي حققه لاعبو ولاعبات المنتخب، مؤكدًا أن هذا التفوق يعكس حجم التطور الذي تشهده اللعبة في مصر، ونتائج العمل المستمر من جانب الاتحاد والأجهزة الفنية والإدارية.

وضمت قائمة أبطال المنتخب الذين ساهموا في تحقيق اللقب كلًا من: سيف محمد سيف، فارس شحاتة، محمد عبده، عمر الرملي، عبد الله فهمي، عبدالرحمن عبد الغني، بشرى إدريس، نورا سالم، صفا سليمان، فريدة مجدي، وتسنيم رشدي.