الرئيس السيسي يدين حادث إطلاق النار بمحيط حفل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 07:21 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى "تابعتُ باهتمام شديد عملية إطلاق النار التى وقعت مساء أمس فى محيط العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض، والذي حضره الرئيس دونالد ترامب".



وفى هذا السياق، أدان الرئيس السيسى عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوكهذا العمل الإجرامي، مؤكدًا رفضنا القاطع لكل أشكال العنف السياسى والإرهاب الذى يمثل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المجتمعات.

كما أعرب الرئيس السيسى عن الارتياح الكبير لسلامة الرئيس الأمريكى، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، وللولايات المتحدة الصديقة الأمن والاستقرار والازدهار.