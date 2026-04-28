التعليم تبدأ فاعليات توقيع بروتوكول لنشر الثقافة المالية لطلاب المدارس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 11:28 صباحاً - توقع برتوكول تعاون لتنفيذ منهج الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالى غير المصرفى لطلاب مدارس مصر بمرحلة التعليم الثانوي والتي سيتم توقيعه بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة "سبريكس" اليابانية وجامعة هيروشيما اليابانية بمقر البورصة المصرية بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية البروفيسور اوتشي ميتسو رئيس جامعة هيروشيما اليابانية.

نشر الثقافة المالية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن البرتوكول أو مذكرة التفاهم تهدف إلى نشر الثقافة المالية لطلاب المرحلة الثانوية مع الجانب اليابانى.

وأوضحت على أن نشر الثقافة المالية يعد أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء مجتمع أكثر وعيًا، وأن الهيئة العامة للرقابة المالية ستوفر كافة أوجه الدعم الفني اللازمة لدراسة الطلاب الثقافة المالية لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.