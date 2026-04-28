شركة الريف المصرى: زراعة القمح بمياه مالحة إنجاز جديد يدعم الأمن الغذائى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 12:38 مساءً - نجحت شركة تنمية الريف المصري الجديد في تحقيق إنجاز علمي بزراعة القمح باستخدام مياه عالية الملوحة تصل إلى 8000 جزء في المليون بمنطقة المغرة، في خطوة تدعم الأمن الغذائي وتوسع الرقعة الزراعية.

وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الشركة نجحت في تنفيذ تجربة زراعة ثلاثة أصناف من القمح باستخدام مياه مرتفعة الملوحة، ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء، بهدف تطوير أساليب الزراعة في الأراضي الصحراوية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية.

وأوضح أن هذا النجاح يأتي نتيجة الاعتماد على منهجية علمية متطورة، بالتعاون مع مؤسسات بحثية متخصصة، مؤكدا أن التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية يتطلب تطبيق أحدث الممارسات الزراعية لمواجهة التحديات البيئية، وعلى رأسها ملوحة المياه.

وأشار إلى أن منطقة المغرة تعد من المناطق الواعدة ضمن المشروع، رغم التحديات التي تواجهها، خاصة ارتفاع نسبة الملوحة في المياه الجوفية نتيجة زيادة المركبات المعدنية، لافتا إلى أن نجاح التجربة يمثل خطوة مهمة نحو تعميمها في مناطق مشابهة.

ولفت إلى أن مشروع المليون ونصف المليون فدان يعد من أبرز المشروعات القومية التي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية، من خلال التوسع الزراعي وخلق فرص عمل، وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد أن التوسع في زراعة القمح باستخدام تقنيات حديثة يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي.