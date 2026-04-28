وزير الاستثمار: الثقافة المالية بالمناهج تفرز أجيالا قادرة على فهم الاقتصاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 11:28 صباحاً - قال الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الثقافة المالية ودخولها فى المناهج الدراسية لتوعية الطلاب هو المستقبل حتى يصبح للنشء معرفة بعمليات التصدير والاستثمار وغيرها من الأمور المالية.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن توقيع اتفاقية إدراج "الثقافة المالية" في مناهج التعليم يمثل خطوة مهمة في إطار استدامة مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، قائلا: الفكرة تقوم على تدشين بروتوكول للتعاون مع قطاع التعليم بما يدعم جهود الإصلاح، ويعزز بناء أجيال قادرة على فهم المتغيرات الاقتصادية والتعامل معها بوعي.

الإصلاحات الاقتصادية تتطلب الاستثمار في التعليم

وأضاف أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية يتطلب الاستثمار في التعليم، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مختلف، مشددا على أن نشر الثقافة المالية بين الطلاب يسهم في تكوين وعي إيجابي لديهم تجاه الادخار والاستثمار.

وأشار إلى أهمية تعريف الطلاب بأسس تأسيس الشركات وآليات عمل الأسواق، لافتا إلى أن التعليم يمثل أداة رئيسية لتغيير الواقع وبناء أجيال تستفيد من تطورات القطاع المالي.

وأوضح أن البورصة تمثل منصة رئيسية لدعم نمو الشركات وتعزيز النشاط الاقتصادي، بما ينعكس إيجابيا على معدلات النمو، مؤكدا أن الإصلاحات المالية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية أسهمت في تحسين أداء الشركات ودعم بيئة الاستثمار في مصر.