وزير التعليم: تدريس الثقافة المالية «أونلاين» كمادة نشاط دون نجاح ورسوب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 11:28 صباحاً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل تطبيق مادة «الثقافة المالية» لطلاب المرحلة الثانوية، مؤكدة أنها ستُدرّس كنشاط غير أساسي عبر المنصات الرقمية، دون احتساب درجات نجاح أو رسوب، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

تدريس المادة أونلاين

وأوضح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تدريس المادة سيتم «أونلاين» باستخدام أدوات وبرامج تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تبسيط المفاهيم المالية وتعزيز التفاعل، مع إتاحة محتوى تدريبي يركز على أساسيات الادخار والاستثمار والتعامل مع الأسواق.

جانب تطبيقى مع هيئة الرقابة المالية

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن جانبًا تطبيقيًا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث سيتم إتاحة فرص للطلاب المتميزين لفتح محافظ استثمارية افتراضية، تمهيدًا للتعامل الواقعي داخل البورصة المصرية، بما يعزز فهمهم العملي لآليات التداول وإدارة الأموال.

تدريس المادة كنشاط

وأضافت الوزارة أن المادة ستُدرّس كنشاط تربوي يهدف إلى نشر الوعي المالي بين الطلاب، وتعريفهم بكيفية الاستثمار والتعامل مع البورصة، دون أن تمثل عبئًا دراسيًا إضافيًا، مع التركيز على الجانب التطبيقي والتفاعلي.

تدريب المعلمين

وأكدت أنه سيتم تدريب معلمي المرحلة الثانوية على منهج الثقافة المالية قبل بدء التطبيق، لضمان تقديم المحتوى بشكل مبسط وفعّال، إلى جانب متابعة دورية لآليات التنفيذ وتقييم التجربة التعليمية.

وشددت الوزارة على أن إدخال الثقافة المالية ضمن الأنشطة التعليمية يأتي في إطار توجه الدولة لربط التعليم بمتطلبات سوق العمل، وبناء جيل واعٍ اقتصاديًا قادر على اتخاذ قرارات مالية سليمة في المستقبل.