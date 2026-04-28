قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 10:31 صباحاً - تعد قطارات تالجو الإسبانية من أسرع وأحدث القطارات العاملة بهيئة السكة الحديد، حيث توفر أعلى درجات الراحة والهدوء للركاب.

وننشر مواعيد تشغيل قطارات تالجو على خطوط السكة الحديد، سواء خط «القاهرة – أسوان» أو خط «القاهرة – الإسكندرية»، إضافة إلى محطات الوقوف.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة – الإسكندرية:

القطار رقم 2025 يقوم من القاهرة 8:00 صباحًا ويصل الإسكندرية 10:30 صباحًا.

القطار رقم 2023 يقوم من القاهرة 2:00 ظهرًا ويصل الإسكندرية 4:30 مساءً.

القطار رقم 2027 يقوم من القاهرة 7:00 مساءً ويصل الإسكندرية 9:30 مساءً.

مواعيد قطار تالجو على خط الإسكندرية – القاهرة:

القطار رقم 2022 يقوم من الإسكندرية 7:00 مساءً ويصل القاهرة 9:30 مساءً.

القطار رقم 2024 يقوم من الإسكندرية 2:00 ظهرًا ويصل القاهرة 4:30 مساءً.

القطار رقم 2026 يقوم من الإسكندرية 6:50 مساءً ويصل القاهرة 9:20 مساءً.

ملحوظة: ينطلق قطار 2022 الساعة 9:00 صباحًا من محطة الإسكندرية أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة – أسوان:

القطار رقم 2030 يقوم من القاهرة 7:00 مساءً ويصل أسوان 6:40 صباح اليوم التالي.

القطار رقم 2031 يقوم من أسوان يوميًا 7:00 مساءً ويصل القاهرة 6:50 صباحًا.

محطات وقوف قطار تالجو على خط القاهرة – أسوان:

الجيزة – المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – إدفو – كوم أمبو – أسوان.