نهائي كأس مصر لكرة اليد.. موعد مباراة الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 03:33 مساءً - يترقب عشاق كرة اليد المصرية مواجهة قوية تجمع بين النادي الأهلي ونظيره الأولمبي مساء اليوم الخميس، في نهائي كأس مصر لكرة اليد، في لقاء مرتقب يقام على صالة حسن مصطفى وسط اهتمام جماهيري كبير.

ويدخل الأهلي المباراة بحثًا عن لقب جديد يضاف إلى خزائنه، بعدما توج مؤخرًا بلقب دوري المحترفين للمرة الرابعة على التوالي، بينما يسعى الأولمبي لمواصلة نتائجه القوية وتحقيق مفاجأة جديدة بالتتويج على حساب حامل الترشيحات الأكبر.

موعد مباراة الأهلي والأولمبي اليوم في نهائي كأس مصر لكرة اليد

تنطلق مباراة الأهلي والأولمبي اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على صالة حسن مصطفى، في نهائي مرتقب يجمع بين فريقين قدما مستويات قوية طوال مشوار البطولة.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة منذ الدقائق الأولى، في ظل رغبة الأهلي في فرض خبراته، مقابل طموح الأولمبي في استكمال رحلته المميزة نحو اللقب.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والأولمبي اليوم في نهائي كأس مصر لكرة اليد

تُنقل مباراة الأهلي والأولمبي عبر شاشة ON Sport 1، والتي خصصت تغطية خاصة للنهائي المنتظر، مع استوديو تحليلي يسبق انطلاق المباراة ويستمر عقب صافرة النهاية.

ويترقب الجمهور متابعة واحدة من أقوى مواجهات الموسم، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي تحظى بها كرة اليد المصرية خلال السنوات الأخيرة.

نتائج الأهلي والأولمبي قبل نهائي كأس مصر لكرة اليد

تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على هليوبوليس بنتيجة 32-22 في الدور نصف النهائي، بعدما قدم أداءً قويًا خاصة في الشوط الثاني، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب.

في المقابل، نجح الأولمبي في تحقيق مفاجأة مدوية بإقصاء نادي الزمالك من نصف النهائي، عقب الفوز بنتيجة 25-24 في مباراة مثيرة حتى اللحظات الأخيرة.

وتمنح هذه النتائج النهائي المرتقب طابعًا خاصًا، حيث يصطدم فريق يملك الخبرة والبطولات بطرف آخر يعيش أفضل لحظاته ويبحث عن إنجاز تاريخي جديد.