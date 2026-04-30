استاد القاهرة يستعد لقمة الأهلي والزمالك... موعد فتح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 02:27 مساءً - تتواصل الاستعدادات النهائية لاستضافة استاد القاهرة الدولي مباراة القمة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والزمالك مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة حسم لقب الدوري الممتاز، في مواجهة ينتظرها الملايين من جماهير الكرة المصرية والعربية، وكشفت الشركة الإفريقية المسؤولة عن تأمين المباريات، تفاصيل تنظيم دخول الجماهير وموعد فتح البوابات، إلى جانب التعليمات الخاصة بالحضور داخل المدرجات.

موعد فتح بوابات استاد القاهرة في مباراة الأهلي والزمالك

أعلن شريف طلعت، رئيس قطاع تأمين النشاط الرياضي بالشركة الإفريقية، أن بوابات استاد القاهرة الدولي ستفتح أمام الجماهير بداية من الساعة الثانية ظهرًا، أي قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك بست ساعات كاملة.

وأوضح أن القرار يأتي بهدف تقليل التكدس والزحام أمام بوابات الاستاد، مع منح الجماهير الوقت الكافي لإنهاء إجراءات الدخول والتفتيش والوصول إلى أماكنهم داخل المدرجات بسهولة.

وأشار إلى أن غلق البوابات سيكون قبل انطلاق المباراة أو مع صافرة البداية، وفقًا لمعدلات دخول الجماهير والانتهاء من الإجراءات التنظيمية المحددة مسبقًا.

عدد جماهير مباراة الأهلي والزمالك وتوزيع المدرجات

أكد شريف طلعت أن مباراة القمة ستشهد حضور 40 ألف مشجع، بالمناصفة بين جماهير الأهلي والزمالك، بواقع 20 ألف مشجع لكل فريق، في واحدة من أكبر الحصص الجماهيرية خلال الموسم الجاري.

وأضاف أن توزيع الجماهير داخل استاد القاهرة جاء وفقًا للخطة التنظيمية، حيث تم تخصيص 16500 مشجع للدرجة الثالثة، و2000 مشجع للدرجة الثانية، و1000 مشجع للدرجة الأولى، بالإضافة إلى 500 مشجع بالمقصورة.

ومن المنتظر أن تمنح هذه الأعداد الكبيرة أجواءً حماسية خاصة داخل الملعب، في ظل أهمية المباراة وقيمتها التاريخية بين الفريقين.

قائمة الممنوعات للجماهير في مباراة الأهلي والزمالك

وجه رئيس قطاع التأمين رسالة مهمة إلى الجماهير الحاضرة، مطالبًا بالالتزام الكامل بالتعليمات التنظيمية والدخول إلى المدرجات المحددة في التذاكر، وعدم محاولة الانتقال إلى درجات أخرى داخل الاستاد.

وشدد على منع دخول أي مواد محظورة، وفي مقدمتها المواد القابلة للاشتعال، والشماريخ، وأجهزة الليزر، إلى جانب أي أدوات قد تؤثر على أمن وسلامة الجماهير أو تعطل سير المباراة.

كما طالب الجماهير بالتعاون مع رجال الأمن أثناء عمليات التفتيش، لضمان سرعة الدخول وخروج المباراة بالشكل الحضاري المعتاد.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة الموافق الأول من مايو، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في مواجهة قوية قد تلعب دورًا مهمًا في تحديد مسار المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.