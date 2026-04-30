البحرية الإسرائيلية تعتقل 175 ناشطا من أسطول المساعدات المتجه إلى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 01:32 مساءً - احتجزت القوات البحرية إسرائيلية نحو 175 ناشطا من الأسطول الذى كان متوجها إلى قطاع غزة لتحدى الحصار البحرى الإسرائيلى.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أن البحرية الإسرائيلية اعترضت البحرية 21 سفينة من أصل 58 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي قرب جزيرة كريت اليونانية، على بعد مئات الأميال البحرية من إسرائيل، وتم تحذير السفن الأخرى بتغيير مسارها وإلا سيتم اعتراضها أيضا .. وفقا لما أوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الإسرائيلية.

احتجاز الناشطين على متن السفن

واحتجزت القوات الإسرائيلية نحو 175 ناشطا كانوا على متن السفن التي اعترضتها قبل وصولها إلى قطاع غزة.

وكانت جهات داعمة للقضية الفلسطينية قد أعلنت عن تسيير أسطول بحري في محاولة للوصول إلى سواحل القطاع وتحدي القيود الإسرائيلية المفروضة عليه منذ سنوات.

ويأتي هذا التحرك في سياق مبادرات متكررة قادتها منظمات دولية ، أبرزها تحالف أسطول الحرية ، التي سبق وأن نظمت رحلات بحرية لكسر الحصار ، كان أشهرها أسطول عام 2010 الذي تعرض لاعتراض من قبل القوات الإسرائيلية ؛ ما أسفر عن أزمة دولية واسعة.