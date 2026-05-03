إعلام إسرائيلى : اعتراض 5 صواريخ أطلقها حزب الله تجاه الجليل الأعلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 12:30 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، بأن الحكومة الإسرائيلية تصدق على شراء سربين من طائرات إف 35 وإف 15 من الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أكد إعلام إسرائيلى، أن صفارات الإنذار تدوي في أفيفيم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية واعتراض 5 صواريخ أطلقها حزب الله تجاه الجليل الأعلى والجيش يشن هجمات على جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتأجيل اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المقرر اليوم وإجراء مشاورات أمنية بدلا عنه، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كما نقل إعلام إسرائيلي عن مصادر أمريكية تأكيدها أن الولايات المتحدة ستواصل حصار صادرات إيران النفطية لأشهر، ونتنياهو يوعز بإلغاء تجمع ديني سنوي على جبل ميرون بسبب توتر الأوضاع الأمنية مع لبنان.