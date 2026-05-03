غداً .. انطلاق أول أفواج حجاج القرعة إلى المدينة المنورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 01:24 مساءً - أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لموسم حج القرعة لهذا العام، مؤكداً أن بعثة وزارة الداخلية أتمت جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم أعلى مستويات الخدمة لهم.

وكشف رئيس البعثة عن "خريطة التفويج" الرسمية، حيث من المقرر انطلاق أولى رحلات حج القرعة إلى الأراضي المقدسة اعتباراً من غدٍ الاثنين الموافق 4 مايو الجاري متجهة إلى المدينة المنورة، على أن يبدأ توافد الأفواج إلى مكة المكرمة مباشرة اعتباراً من يوم 7 مايو الجاري.

إعداد حزمة خدمات استثنائية تقدم لأول مرة في تاريخ القرعة

وفي لفتة إنسانية وتنفيذية هامة، أوضح مساعد الوزير أنه بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، تم إعداد حزمة خدمات استثنائية تقدم لأول مرة في تاريخ القرعة، تضمنت تسهيلات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لضمان أداء المناسك بكل سهولة ويسر.



كما شملت التطويرات الجديدة منظومة النقل، وخدمات الإقامة في فنادق متميزة، وآلية متطورة لشحن الحقائب لتخفيف العبء عن الحجاج، فضلاً عن تجهيز عيادات طبية مجهزة على أعلى مستوى لمتابعة الحالة الصحية لضيوف الرحمن على مدار الساعة. واختتم تصريحاته مؤكداً أن جميع أعضاء البعثة في حالة استنفار تام وهدفهم الأول هو "راحة وأمن ضيوف الرحمن" منذ لحظة الإقلاع وحتى العودة لأرض الوطن.