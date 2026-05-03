خلال الجلسة العامة... النواب يناقش الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 01:24 مساءً - يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الاثنين وبعد غد الثلاثاء، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية عن العام المالي 2024/2025، والذي تضمن عددًا من الملاحظات والتوصيات الهادفة إلى تحسين الأداء المالي والإداري لهذه الهيئات، وتعظيم الاستفادة من مواردها.

وأكدت اللجنة، في تقريرها، أهمية إعادة توجيه موارد الهيئات الاقتصادية نحو الأغراض التي أُنشئت من أجلها، خاصة في ظل اتجاه عدد من الهيئات لاستثمار أموالها في أوراق مالية، مشددة على ضرورة دراسة جدوى تلك الاستثمارات والعوائد المحققة منها، مع التخلص من الاستثمارات التي تحقق خسائر أو عوائد ضعيفة مقارنة بحجم الأموال المستثمرة.

تطورات لافتة في هيكل الاستخدامات والمصروفات للحساب الختامي

وكشف تقرير اللجنة عن تطورات لافتة في هيكل الاستخدامات والمصروفات، مع تسجيل معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الخمس الأخيرة، في مقابل تحديات تتعلق بارتفاع بند الفوائد وتراجع تنفيذ الاستثمارات عن المستهدف.

وأظهر التقرير، أن جملة الاستخدامات خلال السنة المالية 2024/2025 بلغت نحو 5 تريليونات و572 مليارًا و438.7 مليون جنيه، مقارنة بنحو 5 تريليونات و736 مليارًا و143.1 مليون جنيه كربط معدل، بنسبة تنفيذ بلغت 97.1%.

وسجلت الاستخدامات زيادة قدرها 1 تريليون و198 مليارًا و36 مليون جنيه مقارنة بعام 2023/2024، الذي بلغ فيه إجمالي الاستخدامات نحو 4 تريليونات و374 مليارًا و402.7 مليون جنيه، بنسبة نمو 27.4%.

وعلى مدار خمس سنوات، ارتفعت الاستخدامات من 2 تريليون و140 مليارًا و450.5 مليون جنيه في 2020/2021 إلى المستوى الحالي، بزيادة إجمالية بلغت 3 تريليونات و431 مليارًا و988.2 مليون جنيه، وبمعدل نمو قوي وصل إلى 160.3%، بما يعادل 31.9% من الناتج المحلي الإجمالي.