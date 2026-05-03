الداخلية تكشف حقيقة إستغاثة ربة منزل بزعم صدور حكم بحبس زوجها دون وجه حق فى أسيوط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 01:24 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن إستغاثة إحدى السيدات بزعم صدور حكم بحبس زوجها "دون وجه حق"، ومطالبتها بإعادة التحقيقات فى القضية المحبوس على ذمتها بأسيوط.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأمكن تحديد القائمة على النشر، ربة منزل لها معلومات جنائية، ومقيمة بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط، كما تبين أنه بتاريخ 9 سبتمبر الماضى، ووفقاً لإجراءات مقننة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط زوج المذكورة، عنصر جنائى سبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "شروع فى قتل، إتجار بالمخدرات، سرقة ، سلاح نارى"، لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة، وضُبط بحوزته أقراص مخدرة وفرد خرطوش، وبمواجهته إعترف بحيازتها بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وبتاريخ 15 ديسمبر الماضى، صدر حكم قضائى ضده فى القضية المشار إليها بالحبس 4 سنوات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.