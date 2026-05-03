ضبط ألف لتر سولار محملة على سيارة لبيعها بالسوق السوداء فى أسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 01:24 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان قيام شخص بتجميع وحجب المواد البترولية عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة كوم أمبو بأسوان حال إستقلاله سيارة ربع نقل" منتهية التراخيص"، محمل عليها ألف لتر مواد بترولية "سولار"، وبمواجهته أقر بتحصله على المواد البترولية من محطات وقود مختلفة بمحافظات وجه قبلى وذلك لإعادة بيعها بسعر أزيد من المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.