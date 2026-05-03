وفاة هاني شاكر أمير الغناء العربي بعد صراع مع المرض

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 04:24 مساءً - رحل منذ قليل هاني شاكر أمير الغناء العربي، وذلك بعد صراع لشهور مع المرض، وجاءت وفاة هاني شاكر في العاصمة الفرنسية باريس، وسنوافيكم بمواعيد الجنازة والعزاء.

الفنان هاني شاكر، اكتشفت موهبته عام 1972 على يد الموسيقار الراحل محمد الموجي، الذي قدمه للإذاعة بأغنية "احكي يا دنيا"، لتبدأ رحلته الفنية.

مسار فني متنوع للفنان هاني شاكر

على مدار مسيرته، قدم هاني شاكر أكثر من 600 أغنية وأصدر 29 ألبومًا غنائيًا من أبرزها: اليوم جميل، كن فيكون واسم علي الورق، وأغلى بشر وبعدك ماليش وأحلى الليالي وقربني ليك وبحبك يا غالي و بحبك أنا وجرحي أنا وياريتني والحلم الجميل و تخسري و ليه منحلمش و ولا كان بأمري وقلبى ماله وكله يهون و صدقني و شاور وبعشق ضحكتك وهوه اللي اختار ومن غير ليه وحكاية كل عاشق ومعاك ووصلنا لفين وعلى الضحكاية وصدقيني ولا يا حبيبي والحب ملوش كبير وكده برضه يا قمر وتسلملي عيونه و ياريتك معايا.



كما خاض تجارب تمثيلية في أفلام مثل "عندما يغني الحب" و"هذا أحبه وهذا أريده"، وشارك في مسرحيات أبرزها "سندريلا والمداح".



تولى هاني شاكر منصب نقيب الموسيقيين المصريين في عام 2015، حيث اتخذ خلال فترته عدة إجراءات وقرارات بهدف تنظيم وتطوير الساحة الفنية.

حياة هاني شاكر الشخصية

تزوج هاني شاكر من السيدة نهلة توفيق عام 1982، وأنجب منها ابنته دنيا وابنه شريف.

جوائز وتكريمات حصل عليها الفنان هاني شاكر

حصل الفنان هاني شاكر على العديد من الأوسمة والجوائز المحلية والدولية، منها وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من تونس، ووسام القدس من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، إلى جانب تكريمه في العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية داخل مصر وخارجها.

ويُعد هاني شاكر واحدًا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث يمتلك مسيرة فنية حافلة تمتد لعقود، قدم خلالها العديد من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الأغنية العربية، ما جعله يحظى بمحبة جماهيرية كبيرة ودعم مستمر في مختلف الظروف.

هاني شاكر هاني شاكر

الفنان هاني شاكر الفنان هاني شاكر

المطرب هاني شاكر المطرب هاني شاكر

أمير الغناء العربي هاني شاكر أمير الغناء العربي هاني شاكر

هاني شاكر هاني شاكر

الفنان هاني شاكر الفنان هاني شاكر

المطرب هاني شاكر المطرب هاني شاكر

أمير الغناء العربي هاني شاكر أمير الغناء العربي هاني شاكر

هاني شاكر هاني شاكر

الفنان هاني شاكر الفنان هاني شاكر

ا

لمطرب هاني شاكر

أمير الغناء العربي هاني شاكر